جرائم حزب الله.. الإدعاء يطلب "المؤبد" لقاتل الحريري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلب الإدعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان،الحكم بالسجن المؤبد بحق قيادي بـ"حزب الله" أدين باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري

ووفق وكالة الأنباء الرسمية في لبنان، استمع القضاة بالمحكمة الخاصة بقضية اغتيال الحريري، في جلسة عقدت الثلاثاء، إلى "مرافعات شفهية للمدعي العام، ومحامي الدفاع الذين يمثلون مصالح سليم عياش، والممثلين القانونيين للمتضررين المشاركين بشأن العقوبة الواجب فرضها عليه".



وطالب المدعي نايجل بافواس المحكمة بتسليط "أقسى عقوبة لدى المحكمة هي السجن المؤبد"، مشيرا إلى أن "الإدعاء يرى أن هذا هو الحكم العادل والمناسب الوحيد".



وأضاف: "لماذا السجن المؤبد؟ تلك جرائم بالغة الخطورة. يعد ذلك الهجوم الإرهابي الأخطر الذي يقع في الأراضي اللبنانية".



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ويبحث الإدعاء أيضاً مصادرة ممتلكات عياش الذي حكم عليه غيابياً لرفض حزب الله تسليم أي من عناصره إلى المحكمة التي يعتبرها "مسيسة"، ويصر على عدم الاعتراف بالقرارات الصادرة عنها.



ويواجه عياش اتهمات أخرى، إذ وجهت له المحكمة الدولية في سبتمبر أيلول 2019 تهمتي "الإرهاب والقتل" لمشاركته في ثلاثة اعتداءات أخرى استهدفت سياسيين لبنانيين، وأسفرت عن قتلى وجرحى مدنيين بين العامين 2004 و2005.



ويعود اغتيال الحريري إلى 14 فبراير/ شباط عام 2005، حيث قتل مع 21 آخرين، كما أصيب 226، شخصا في تفجير استهدف موكبه خلال مروره وسط بيروت بعد جلسة للبرلمان.



وفي البداية، وجهت أطراف لبنانية على رأسها، عائلة الحريري ونجله رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اتهامات سياسية للنظام السوري وحزب الله بالتورط بالجريمة، لتعود بعدها المحكمة وتدين أشخاصا في حزب الله واصفة الاغتيال بـ "السياسي" ونفذه "الذين شكل الحريري تهديدا لهم".

