إثر خلافات مع ترامب.. استقالة وكيل "البنتاجون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، جيمس أندرسون، الثلاثاء، استقالته من منصبه بعد خلاف مع البيت الأبيض.
وقالت قناة "سكاي نيوز عربية" إن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية" البنتاجون" جيمس أندرسون، استقال بعد خلاف مع البيت الأبيض، وذلك في إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.
واستقالة أندرسون تأتي بعد يوم واحد من قرار ترامب، بإقالة وزير الدفاع مارك إسبر، وتعيين كريستوفر سى ميلر، وزيرًا للدفاع بالإنابة.
وأمس الإثنين، قالت وكالة "رويترز" للأنباء، إن كريستوفر سي ميلر، وصل إلى مبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وذلك بعد ساعة واحدة من تعيينه.
وقالت الوكالة إن "ميلر" الذي خدم كرئيس للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب وصل مبنى البنتاجون بعد الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي.
وكان ترامب قال في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه:"يسعدني أن أعلن أن كريستوفر سي ميللر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب الذي يحظى باحترام كبير، سيكون وزير الدفاع بالإنابة، وساري المفعول على الفور".
وأضاف :"سوف يقوم كريس بعمل رائع! تم إقالة مارك إسبر. أود أن أشكره على خدمته".
وبرغم أن ترامب لم يكشف عن سبب إقالته لمارك إسبر، لكن الفترة الماضية شهدت خلافات حادة بين الرئيس ووزير الدفاع بشأن المظاهرات التي خرجت عقب مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.
وقبل إعلان فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، كانت وسائل إعلام أمريكية قد قالت إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر جهز خطاب استقالة من منصبه.
وأضافت أن وزير الدفاع يستعد لتقديم استقالته لأنه توقع إبعاده من منصبه بعد الانتخابات الرئاسية.
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