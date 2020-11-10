"كبار العلماء" بالسعودية": الإخوان "إرهابية" تبث الفرقة والفتنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام.

وأضافت هيئة كبار العلماء، أن جماعة الإخوان المسلمين تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.

وطالبت هيئة كبار العلماء الجميع بالحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها، جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة كبار العلماء اليوم.

وأوضحت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، أن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين مليء بالشرور والفتن ومن رَحِمها خرجت جماعاتٌ إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فساداً مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم.