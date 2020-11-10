ما هي إجراءات بايدن لإجبار ترامب على نقل السلطة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يدرس فريق الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اتخاذ إجراء قانوني تجاه رفض إدارة الرئيس ترامب بدء عملية الانتقال الرئاسي.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، أن رفض الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الإقرار بالهزيمة في الانتخابات، أعاق عمل وكالة الخدمات العامة الفيدرالية التي كانت بحاجة للحصول على ضوء أخضر لبدء عملية الانتقال - خطوة تتم عادة في غضون 24 ساعة.



وأشارت الصحيفة إلى أن تأخير الوكالة الفيدرالية حال دون وصول فريق بايدن إلى 6.3 مليون دولار من التمويل الفيدرالي والمعلومات السرية والتصاريح الأمنية أو التحقق من خلفية المرشحين المحتملين لتولي حقائب وزراية.

كما يمنع الفريق أيضًا من الوصول إلى وزارة الخارجية، لإجراء مكالمات مع القادة الأجانب.

ومن جانبه قال مسؤول في فريق بايدن الانتقالي، للصحفيين إن "هناك عددا من المسارات المطروحة وكل الخيارات متاحة بالتأكيد."

Advertisements

وأكد المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الإجراء القانوني "الأقرب بكل تأكيد".

وذكرت الصحيفة أنه لا يتوقع أن يتنازل ترامب رسميًا، لكن من المرجح أن يخلي البيت الأبيض في نهاية فترة ولايته.

وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش مكونيل، أكد أمس الإثنين، أحقية ترامب في التأكد من مزاعم تزوير الانتخابات.

في المقابل، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن رفض الجمهوريين قبول نتائج الانتخابات يشكل سابقة "خطيرة، ويهدد ديمقراطيتنا"، مشيراً إلى أن "جو بايدن فاز في انتخابات نزيهة ".