هواوي تبيع هونر بـ15 مليار دولار.. صفقة الهروب من العقوبات الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطط هواوي الصينية لبيع وحدة الهواتف الذكية ذات العلامة التجارية هونر بـ 100 مليار يوان حوالي 15.2 مليار دولار.

وتبيع هواوي هونر إلى اتحاد بقيادة شركة توزيع الهواتف المحمولة "ديجيتال تشاينا" وحكومة "شنتشن".



الصفقة الداخلية تأتي هذه الخطة في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة قيودًا على واردات هواوي تمنعها من التركيز على الهواتف المتطورة والأعمال الموجهة للشركات .

ووفق موقع aitn التقني يشير هذا إلى وجود القليل من التوقعات بشأن حدوث تغيير سريع في تصور الولايات المتحدة لشركة هواوي باعتبارها خطرًا أمنيًا بعد التغيير في الإدارة الأمريكية.

وتشمل عملية البيع النقدي جميع الأصول تقريبًا، ومن ضمنها العلامة التجارية وقدرات البحث والتطوير وإدارة سلسلة التوريد.

ومن المفترض أن تصبح شركة (ديجيتال تشاينا) Digital China، الموزع الرئيسي لهواتف هونر، أكبر المساهمين في الكيان المباع بالكامل بحصة تقترب من 15% حسب رويترز.

وتخطط شركة (ديجيتال تشاينا) Digital China، التي تشارك أيضًا هواوي في أعمال، مثل الحوسبة السحابية، لتمويل الجزء الأكبر من الصفقة بقروض مصرفية.

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صفقة واحدة و3 شركات

وهناك ثلاث شركات استثمارية على الأقل ستنضم إلى الصفقة، وهي مدعومة من حكومة شنتشن، المركز المالي والتكنولوجي، حيث تمتلك كل منها ما بين 10%و 15%.



وتخطط هونر بعد البيع للاحتفاظ بمعظم فريق إدارتها وقوتها العاملة التي تزيد عن 7000 عامل، مع تحولها إلى شركة عامة في غضون ثلاث سنوات.

وأسست هواوي علامة هونر التجارية في عام 2013، بحيث تعمل العلامة التجارية بشكل مستقل في الغالب، وقال محللون: إن سحب الاستثمارات يعني أن هونر لم تعد خاضعة لعقوبات هواوي الأمريكية.

وتبيع هونر الهواتف الذكية من خلال مواقعها الخاصة، وتجار التجزئة الخارجيين في الصين، حيث تتنافس مع شاومي وأوبو وفيفو في سوق الهواتف ذات الأسعار المنخفضة، كما تبيع هواتفها في جنوب شرق آسيا وأوروبا.

وشكّلت الهواتف الذكية التي تحمل علامة هونر نسبة 26% من 51.7 مليون هاتف شحنتها هواوي في شهري يوليو وسبتمبر.

وتشمل منتجات العلامة التجارية أيضًا أجهزة الحاسب المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز الذكية والملحقات الإلكترونية.

وحققت هونر أرباحًا صافية تبلغ نحو 6 مليارات يوان على إيرادات بلغت نحو 90 مليار يوان العام الماضي.