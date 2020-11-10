جانتس يدعو عباس لاستئناف المفاوضات لإيجاد حل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للعودة إلى المفاوضات والعمل معًا لإيجاد حل للصراع.

وقال جانتس، خلال جلسة للكنيست للمصادقة على اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين،: "يمكن لاتفاقيات إبراهيم أن تتوسع لتشمل دولًا أخرى في المنطقة، ولكن من المهم أيضًا أن تتسرب إلى جيراننا القريبين الفلسطينيين".



وأضاف: "لسوء الحظ ، لم تفهم القيادة الفلسطينية أن الوقت قد حان للتخلص من الأعذار، والعودة إلى طاولة المفاوضات والعمل معًا لإيجاد حل".



وتابع جانتس: "أدعو محمود عباس والقيادة الفلسطينية، إذا لم يكن من أجل أنفسكم، فافعلوا ذلك من أجل أطفالكم، فهم جيل المستقبل ويستحقون مستقبلاً يسوده السلام والرفاهية".



وشدد جانتس على أن "طريق السلام الإقليمي يمر عبر إسرائيل".



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وقال: "بدلاً من الاصطدام بالعالم العربي والعديد من الدول الأخرى، فإننا نسير على مسار الشراكة مع القوى المعتدلة ضد من يتمنون لنا الأذى وعلى رأسهم إيران".



وأكد أنه "بدلا من الضم من جانب واحد، والذي كان سيضعفنا في مواجهة أعدائنا الأكثر تطرفا، نحتفل اليوم بتحالف يعزز أمننا".



وأردف جانتس: "ليس لدي شك في أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وهو صديق عظيم لإسرائيل، يعمل منذ عقود من أجل مصلحة إسرائيل".



ولفت إلى أن بايدن سيواصل دفع هذه العمليات في المنطقة وخارجها، داعيا الدول الأخرى في تحالف المعتدلين، وفي مقدمتها السعودية، إلى تعزيز العلاقات مع إسرائيل.

