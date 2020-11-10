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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كبار العلماء في السعودية: "الإخوان" جماعة إرهابية تتستر بالدين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وصفت هيئة كبار العلماء في السعودية جماعة الإخوان بأنها جماعة إرهابية تتستر بالدين.
وأوضحت الهيئة، في بيان: "جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".
وذكرت أن الإخوان "جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية، ومنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئاً بالشرور والفتن، ومن رَحِمها خرجت جماعاتٌ إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فساداً مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم".
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