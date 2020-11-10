شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة العالمية: لقاح "فايزر" واعد للغاية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن أمله بالحصول على لقاح لفيروس كورونا في نهاية هذا العام، معتبراً أن "لقاح فايزر وان واعد للغاية".

Advertisements وكشف أن لديه فريقا يعمل على دراسة أصل فيروس كورونا، يضم خبراء من الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا والسودان والدنمارك وهولندا وألمانيا واليابان وفيتنام وبريطانيا. بدوره، قال ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا أمام الجمعية الوزارية لمنظمة الصحة العالمية، إن "الأخبار المثيرة أمس حول توفر لقاح فعال محتمل تنذر بتحديات كبيرة في أنظمة التبريد في البلدان الإفريقية استنادا لنوع اللقاح".

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