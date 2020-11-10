ألوان يخلف صهر إردوغان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مرسوما بتعيين الوزير السابق لطفي ألوان ليكون وزيرا للخزانة والمالية خلفا لبراءت ألبيرق.

وجاء في المرسوم الرئاسي «تم تعيين لطفي ألوان في منصب وزير الخزانة والمالية بعد طلب الوزير السابق ألبيرق الاستقالة والموافقة عليها»، وأعلنت الرئاسة التركية أنها وافقت على طلب إعفاء صهر إردوغان من المنصب.

وخلال السنوات الماضية، شغل لطفي ألوان (مواليد 1962) عددا من المناصب الرفيعة في حكومات سابقة، من بينها وزارة التنمية، ووزارة المواصلات والملاحة البحرية، كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.