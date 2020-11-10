453 وفاة بكورونا في يوم واحد بإيران

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وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 39 ألفا و202 حالة.وذكرت أن 5584 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 530 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).
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