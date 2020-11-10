453 وفاة بكورونا في يوم واحد بإيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس تسجيل 453 حالة وفاة و10,339 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأكدت أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 703 آلاف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 39 ألفا و202 حالة.

وذكرت أن 5584 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 530 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).