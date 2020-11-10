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453 وفاة بكورونا في يوم واحد بإيران

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس تسجيل 453 حالة وفاة و10,339 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأكدت أن إجمالي عدد إصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 703 آلاف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 39 ألفا و202 حالة.

وذكرت أن 5584 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 530 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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