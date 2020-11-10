شكرا لقرائتكم خبر روسيا: لا مكان لتركيا في ناغورنو كاراباخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف القول «لم يتم الاتفاق على نشر جنود أتراك في كاراباخ»، في إشارة إلى الاتفاق الذي توصلت إليه أرمينيا وأذربيجان وروسيا.وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في وقت سابق أمس أنه ستتم إقامة مركز لقوات حفظ سلام «بجنود روس وأتراك في الخدمة»، وجاء التوصل إلى الاتفاق في أعقاب تصعيد دموي مستمر منذ أسابيع للسيطرة على منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها، والتي تسيطر عليها إلى حد كبير قوات أرمينية مسيحية، إلا أن الأمم المتحدة تعتبرها جزءا من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: لا مكان لتركيا في ناغورنو كاراباخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.