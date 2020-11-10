شكرا لقرائتكم خبر روسيا: لا مكان لتركيا في ناغورنو كاراباخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الكرملين أن اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان لا يتضمن نشر أي قوات حفظ سلام تركية في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف القول «لم يتم الاتفاق على نشر جنود أتراك في كاراباخ»، في إشارة إلى الاتفاق الذي توصلت إليه أرمينيا وأذربيجان وروسيا.

وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في وقت سابق أمس أنه ستتم إقامة مركز لقوات حفظ سلام «بجنود روس وأتراك في الخدمة»، وجاء التوصل إلى الاتفاق في أعقاب تصعيد دموي مستمر منذ أسابيع للسيطرة على منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها، والتي تسيطر عليها إلى حد كبير قوات أرمينية مسيحية، إلا أن الأمم المتحدة تعتبرها جزءا من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.