زعيم الجمهوريين بالشيوخ: من حق ترمب الطعن

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وقال مكونيل أمام مجلس الشيوخ في أول تصريحات علنية له منذ إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، «الرئيس ترمب من حقه بنسبة 100% النظر في مزاعم المخالفات وتقييم خياراته east five». وأضاف ماكونيل «أعتقد أن الرئيس قدم طعونا قانونية في خمس ولايات على الأقل».وردد ماكونيل خطاب ترمب قائلا «يجب عد جميع بطاقات الاقتراع القانونية،ويجب ألا يتم عد أي بطاقات غير قانونية»، وما يزال ترمب يرفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات ورفع سلسلة من الدعاوى القضائية للطعن في النتيجة.
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