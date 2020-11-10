ترامب يحرض انصاره على معاقبة أندرو مكابي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن



في تحريض واضح على تصفيته، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي جرى اسقاطه في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية الى معاقبة نائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق، أندرو مكابي.

ووجه ترامب دعوته التي اطلقها عبر تغريدة له في تويتر مساء اليوم، الى مناصريه في الحزب الجمهوري، حيث قال: “أيها الجمهوريون ، لا تدعوا أندرو مكابي يستمر في الإفلات بنشاط إجرامي بالكامل”.

واضاف: ما فعله لا ينبغي السماح بحدوثه لبلدنا مرة أخرى. ناضل من أجل العدالة!

وكان ترامب قد وجه لـ مكابي اتهامات، بأنه صديق لـ جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيق، الذي أقاله قبل سنوات، باعتباره غير قادر على قيادة المكتب بشكل فعال، حيث كان يقود التحقيقات المتعلقة بالروابط المحتملة بين حملة ترامب ومسئولين روسيين.

وسبق وأن اتهم زوجته بأنها على اتصال بهيلاري كلينتون منافسة ترامب السابقة في الانتخابات الرئاسية قبل الاخيرة، كما اتهمه نفسه بالانحياز للديمقراطيين، ووقتها ألمح مكابي إلى إمكانية استقالته بسبب تشكيك ترامب في نزاهته واتهامه بالتحيز السياسي.

وكان دونالد ترامب، استدعى أندرو مكابي، في اجتماع للتعرف عليه، وخلال اللقاء سأله صراحة لمن صوت فى انتخابات الرئاسة لعام 2016؟.