محافظ المنيا يناقش آلية عمل اللجنة العامة لحماية الطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

عقد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع اللجنة العامة لحماية الطفل؛ لمناقشة آلية العمل للجنة والتعرف على بعض المشكلات التي تواجه عمل لجان حماية الطفل، وإيجاد حلول عملية لها.

جاء ذلك في حضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، وبهيرة سيد مدير إدارة المرأة والطفولة والأمومة، ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن بالمحافظة، وأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل.

وقال المحافظ إن تضافر كافة الجهود، والتنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة ضرورة لدراسة ووضع الآليات اللازمة للتعامل مع بعض القضايا ذات الأهمية مثل التسرب من التعليم، والتسول، والزواج المبكر، وصحة الأم والطفل، والمؤشرات السكانية، مؤكدًا أن المسؤولية تكاملية مشتركة بين جميع الجهات.

وجّه المحافظ بضرورة التعاون مع مديرية أمن المنيا، وتنفيذ حملات دورية للقضاء على ظاهرة التسول، مع تنفيذ المادة 96 من قانون الطفل في معاقبة كل من يعرض طفل للخطر، وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، بدارسة أحوالهم المعيشية والاجتماعية. ​