محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: أمرت النيابة العامة، بحجز صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بحوزته 71 ألف كمامة مجهولة المصدر بالقاهرة ٢٤ ساعة، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية. تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص في محافظة القاهرة، بحوزته 71.192 قطعة "كمامة طبية - سرنجات" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حجز صاحب شركة لحيازته 71 ألف كمامة مجهولة المصدر بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.