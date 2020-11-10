القومي للمرأة يهنئ ميار شريف بعد فوزها ببطولة تشارلستون الدولية للتنس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور العمروسي

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة إلى ميار شريف بطلة مصر في التنس بعد تتويجها ببطولة تشارلستون الدولية بالولايات المتحدة، بعد فوزها في المباراة النهائية علي البولندية كاتارزينا كاوا.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها لهذا الإنجاز التاريخي الذى حققته فتاة مصر الذهبية صاحبة الـ24 عاما للتنس المصري.

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وقال مرسي إن شريف واصلت كتابة التاريخ المشرف للمرأة المصرية في المجال الرياضي كأول مصرية تتأهل إلى الدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس، إحدى البطولات الأربع الكبرى في التنس، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق

يذكر أن ميار شريف لمعت موهبتها خلال مراحل الناشئين ونجحت في دخول قائمة أفضل 50 لاعبة في العالم في سن الـ 16، في أغسطس 2020، استطاعت التأهل إلى الدور الرئيسي في بطولة براج المفتوحة، لتصبح ثاني مصرية فقط في التاريخ تشارك على هذا المستوى منذ مروة علواني عام 1999.

تملك شريف 16 فوزًا و9 هزائم في عام 2020 بنسبة فوز تبلغ 64%، بلغت أعلى نسبة فوز للنجمة المصرية على الملاعب الترابية بـ 12 فوزًا مقابل 3 هزائم ما يظهر براعتها على هذا النوع من الملاعب، في المقابل كانت نسبة فوزها على الملاعب الصلبة خلال العام 40% فقط بـ 4 انتصارات و6 هزائم.