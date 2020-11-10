أصيب بكورونا.. نقل مرشح فائز بانتخابات النواب إلى مستشفى العزل بالقليوبية ​

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مدير مستشفى التأمين الصحي النموذجى في بنها الدكتور محمد منير، اليوم الثلاثاء، نقل الدكتور جمال حجاج مدير فرع التأمين الصحي في المحافظة والمرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب دائرة بنها وكفر شكر، إلى المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد أن أعلنت إصابته يوم 5 نوفمبر الجاري، ووضعه بالعزل المنزلي.

وأكد منير، في تصريحات صحفية، أن الوضع الصحي للدكتور جمال حجاج مستقر، وأن أعراض الإصابة بفيروس كورونا ما تزال طفيفة، وأنه جرى وضعه بالحجر الصحي لتقديم الخدمة الطبية اللازمة له، وبدء البروتوكول الخاص بعلاج فيروس كورونا بالمستشفى.

وكان الدكتور جمال حجاج مرشح مجلس عن دائرة بنها أعلن عبر صفحته الرسمية إصابته بفيروس كورونا.