الولايات المتحدة.. اجتماع عسكرى سرى بقيادة وزير الدفاع

ترأس وزير الدفاع الأمريكى، كريستوفر سي ميلر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا سريًا عبر الفيديو مع رؤساء أركان وقادة القوات الأمريكية بالخارج.

و تلقى وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر سي ميلر، إحاطة حول البروتوكولات النووية والعمليات العسكرية في أنحاء العالم، وفقا شبكة سي

إن إن الأمريكية وفى وقت سابق، أعلن دونالد ترامب أنه أقال وزير الدفاع مارك إسبر، وعين كريستوفر سي ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، وزيرًا بالإنابة،وذلك بعد أيام من إعلان وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”:”يسعدني أن أعلن أن كريستوفر سي ميللر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب الذي يحظى باحترام كبير، أكده مجلس الشيوخ بالإجماع، سيكون وزير الدفاع بالإنابة، وساري المفعول على الفور”.