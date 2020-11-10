حمدوك يستقبل المستشار الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي

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استقبل الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، بمكتبه اليوم الثلاثاء، قيدو أندرقاشو، المستشار الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي.
وحمل أندرقاشو رسالة من الدكتور آبي أحمد علي، رئيس الوزراءالإثيوبي، بشأن التطورات والاحداث الجارية في دولة إثيوبيا خاصة إقليم التيجراي.
وأكد حمدوك، خلال اللقاء، اهتمامه بما يجري في إثيوبيا،مشيراً لاتصالاته المستمرة بنظيره الإثيوبي، في إطار حرص السودان على أمن واستقرار اثيوبيا، انطلاقاً من الوشائج والعُرى القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
كما أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، عن ثقته في مقدرة الأشقاء الاثيوبيين على تجاوز الأزمة الحاليّة.
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