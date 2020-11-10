يعقد المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين، غدا في دمشق، وأكد الرئيس السوري بشار الأسد أنه سيكون خطوة جوهرية في المسار الذي تسير به الحكومة لإنهاء هذا الملف، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وخلال لقائه علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له، قال الأسد إن قضية اللاجئين هي قضية سورية، ولكن حلها لا يعتمد فقط على الحكومة السورية بل أيضا على مدى نزاهة بعض الدول التي تدعي أنها تدافععن حقوق الإنسان.
وأضاف الأسد أن تلك الدول هي "في الوقت نفسه لا تكترث للأحوال الصعبة التي عاشها اللاجئون طوال هذه السنوات وتعمل جاهدة من أجل تسييس هذا الملف والإبقاء عليهم خارج الأراضي السورية أطول فترة ممكنة للضغط على سوريا".
وذكرت الرئاسة السورية أن لقاء الأسد بالوفد الإيراني تمحور حول المؤتمر وقالت إن الوفد الإيراني أطلعالرئيس الأسد على رؤية طهران لهذا المؤتمر و"استعدادها لتقديم أي دعم قد يسهم في إنجاح المؤتمر وحل هذا الملف الإنساني".
وأكد الوفد أن "تحسن الأوضاع الأمنية على الأراضي السورية بشكل كبير والجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السورية من أجل إعادة إعمار كل ما خربه الإرهاب يشكل أساسا قويا للانطلاق نحو إعادة كل اللاجئين السوريين وإنهاء المعاناة التي يعيشها معظمهم في دول اللجوء".
وأشارت الرئاسة السورية إلى أنه جرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول عدد من القضايا ذات الشأن السياسي ومنها محادثات أستانا حول سوريا ولجنة مناقشة الدستور.
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. عقد المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين في دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.