الجيش الإسرائيلي يعلن عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في بيان له عن أسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية، بعد أن عبرت من لبنان إلى أجواء إسرائيل.

وأضاف البيان، أنه لا يوجد خطر وشيك على السكان أو القوات الإسرائيلية، وفقا لقناة الغد.

و كشفت صحيفة إسرائيلية، الجمعة،

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عن بعض الخلافات والفجوات في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة، بشأن ترسيم الحدود.

و كانت الدولتان لبنان وإسرائيل بدأتا جولة ثانية من المحادثات تستمر يومين بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع

عليها. ولا يزال البلدان في حالة حرب معلنة لكنهما يريدان التوصل إلى تسوية من أجل تقاسم موارد النفط والغاز في مياههما الإقليمية بالبحر المتوسط.

وتنصب المحادثات في هذه الجولة على المناقشات التقنية وتفاصيل الترسيم. وتعقد الجلسة في نقطة حدودية تابعة لقوة اليونيفيل في جنوب لبنان بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدبلوماسي الأمريكي جون ديروشير الذي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين.