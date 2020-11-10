منظمة OAS الدولية: لم نسجل أي انتهاك في الانتخابات الأمريكية

أعلنت منظمة الدول الأمريكية OAS أن مراقبيها، لم يسجلوا أي تزوير أو انتهاكات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. Advertisements واستند تقرير المنظمة إلى إفادات 28 خبيرا من 13 دولة راقبوا الانتخابات في واشنطن العاصمة وأربع ولايات هي جورجيا وأيوا وماريلاند وميشيغان. في واشنطن العاصمة وأربع ولايات هي جورجيا وأيوا وماريلاند وميشيغان. وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، مؤخرًا، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد ما يقرب من أربعة أيام من الفرز، إلا أن ترامب لا يزال يصر على أن السباق لم ينته، وصرح بأنه يعمل حاليًا على تشكيل فريق دفاع سيضم أقوى ما لديه من محامين. الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد ما يقرب من أربعة أيام من الفرز، إلا أن ترامب لا يزال يصر على أن السباق لم ينته، وصرح بأنه يعمل حاليًا على تشكيل فريق دفاع سيضم أقوى ما لديه من محامين.

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