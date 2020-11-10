فرضت أمريكا اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على مشتريات إيران للمكونات الإلكترونية، شملت 6 شركات و4 أفراد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية شبكة من 6 شركات و4 أفراد سهلوا شراء السلع الحساسة، بما في ذلكالمكونات الإلكترونية ذات المنشأ الأمريكي، لصالح شركة إيران للاتصالات (ICI)، وهي شركة عسكرية إيرانية مملوكة أو خاضعة لسيطرة وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية.
ووفق بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن
من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن "النظام الإيراني يستخدم شبكة عالمية من الشركات لتعزيز قدراته العسكرية المزعزعة للاستقرار".
وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضد الذين يساعدون في دعم جهود عسكرة النظام وانتشار الأسلحة".
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تفرض عقوبات على مشتريات إيران للمكونات الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.