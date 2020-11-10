احتجاجات في إسرائيل بسبب خفض معاشات كبار السن

شهد ميدان رابين في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، تظاهر 500 متقاعد احتجاجًا على التخفيضات في صناديق المعاشات، هتف المتظاهرون بشعارات قائلين "سرقة المعاشات الكبرى"و "الوحدة تقتلنا"، وفقًا لموقع يديعوت احرونوت الإسرائيلي.

وقال رئيس نقابة المتقاعدين في المظاهرة: "جمعنا المئات من أعضاء منظمات المتقاعدين في جميع أنحاء البلاد للتعبير عن احتجاجنا هناك اتجاه لخفض نسب أموال المعاشات إلى 1.2٪ من صناديق التقاعد القديمة، ولدينا مشكلة خطيرة للغاية مع استحقاقات الشيخوخة التي لم تزد منذ ما يقرب من عشر سنوات".

وانتقد رئيس النقابة الزيادة المبالغ فيها في رواتب الشخصيات العامة مقابل التخفيضات في

المعاشات قائلا: "نرى أن الوزراء وأعضاء الكنيست والقضاة ورؤساء البلديات يحصلون على 6500 شيكل إضافي شهريًا، نحن نكافح من أجل رفع مستحقات كبار السن إلى متوسط الأجر، نعتقد أن كل الأشخاص الذين بنوا هذا البلد، لا يوجد سبب لتعرضهم للأذى اليوم في شيخوختهم عندما يحتاجون بالتأكيد إلى هذه الأموال ، للأدوية والطعام والمعدات الضرورية الأخرى".

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واحتج ديفيد ، المتقاعد البالغ من العمر 105 أعوام والذي كان حاضرا في المظاهرة: "جئت للاحتجاج على التخفيضات التي ستحدث،

عار على البلد زيادة مرتبات أعضاء الكنيست، ونحن نواجه تلك الأزمة".

وقال شمعون دواني ، متقاعد من الجيش الإسرائيلي خدم في وحدات النخبة ، أحد المتظاهرين، "لقد فعلنا كل شيء من أجل دولة إسرائيل، دخلنا الجيش وخرجنا منه معاقين فليس من الصواب أن يضروا بمعاشنا ".

كانت صناديق التقاعد القديمة أعلنت العام الماضي عن خفض الاستحقاقات بعد عدم رفع سن التقاعد للمرأة إلى 64 عامًا، وقررت مديرة هيئة سوق المال تأجيل الخفض حتى 1 أبريل 2020 ، بعد أن اقترحت وزارة المالية رفع سن التقاعد للمرأة، لكن بسبب الحملات الانتخابية، لم تقدم الوزارة مشروع القانون، واتفق مدير هيئة السوق المالية، ووزير العدل على تأجيل آخر حتى يناير 2021 ، من أجل إيجاد حل دائم لتلك الأزمة.