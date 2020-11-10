ميركل: لا نهدف إلى وضع الإسلام في مواجهة المسيحية

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آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2020 6:11 مساءً
أنغيلا ميركل
أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل “أننا لا نهدف إلى وضع الإسلام في مواجهة المسيحية”، مشددة على “أننا ندين كل أنواع الكراهية الدينية”.
واعتبرت أنه “من الضروري وبشكل عاجل لأوروبا إصلاح منطقة شنغن على خلفية الهجمات الإرهابية الأخيرة”.
واضافت “نظام الدخول والخروج في منطقة شنغن، يجب أن يكون جاهزا في عام 2022″، مشيرة إلى أنه من الضروري معرفة من يدخل ومن يغادر المنطقة، بحسب “رويترز”.
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