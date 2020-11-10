ماكرون: الإرهاب يمثل حقيقة أوروبية

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الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن “الإرهاب يمثل حقيقة أوروبية يجب علينا تقديم إجابة منسقة وسريعة لها”، مؤكدا انه “يؤيد إنشاء مجلس أمن داخلي أوروبي”.
وشدد ماكرون على ضرورة أن “تعمل أوروبا على إعادة التفكير في منطقة الشينغن المفتوحة الحدودية”.
وطالب ماكرون، باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الإرهاب.
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