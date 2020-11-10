السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
سيتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء،إلى أثينا في زيارة رسمية لجمهورية اليونان ، حسب ما أعلنته الرئاسة المصرية.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن زيارة السيسي تأتي في إطار حرص البلدين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، والمستوي الثلاثي مع قبرص، حيث من المنتظر أن تشهد الزيارة مباحثات مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، ولقاء رئيسة الجمهورية ورئيس البرلمان ووزير الطاقة والبيئة اليونانيين.
وسيبحث السيسي مع الجانب اليوناني آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى.
وأضاف المتحدث أنه من المنتظر بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
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