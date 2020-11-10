مصر تنجح بتأمين كميات مناسبة من لقاحين مضادين لكورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين

تبذل الحكومة المصرية جهودا لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية الثلاثاء، نجاحها بتأمين حجز جزء كبير من حاجتها من لقاحين مضادين لكورونا .

وأكدت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، أن الوزارة بادرت بحجز 20 بالمئة من احتياجات مصر من لقاح فيروس كورونا المستجد الذي تنتجه شركة فايزر، و30 بالمئة من لقاح أكسفورد.

ولفتت الوزيرة إلى أن هناك 11 لقاحا في المراحل النهائية ومصر شاركت في التجارب السريرية للقاحين.

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وقالت زايد إن بعض الدول بدأت استخدام لقاحات فيروس كورونا تحت بند الاستخدام الطارئ، إلا أن مصر سننتظر اللقاحات دوليا ومن منظمة الصحة العالمية.

وفي شأن علاج إصابات كورونا، كشفت وزيرة الصحة المصرية أن مصر عدلت بروتوكولاتها العلاجية للمرة الرابعة، وتم إدخال أحدث أنواع مضادات الفيروسات .

وأعلنت شركة فايزر الأمريكية، في وقت سابق، أن المرحلة النهائية من تجارب اللقاح المضاد لفيروس أسفرت عن نتائج جيدة بنسبة 90 %، وتوقعت أن يبدأ إنتاج اللقاح في ديسمبر المقبل.

وشهدت مصر زيادة في أعداد المصابين اليومية بوباء (كوفيد-19) في الفترة الأخيرة، حيث وصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 109422 حالة من بينها 100439 حالة تم شفاؤها، و 6380 حالة وفاة.