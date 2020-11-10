بدء انتشار قوات حفظ السلام الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت روسيا عن نشر قوات حفظ السلام على خطوط التماس في إقليم ناغورني كاراباخ ، بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين أرمينيا وأذربيجان برعاية روسية .

وتزامن انتشار قوات حفظ السلام صباح الثلاثاء بالتزامن مع انسحاب القوات الأرمنية منه .

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها فجر اليوم، إن أول أربع طائرات من طراز “إيل-76″ تحمل جنود حفظ سلام روس إلى منطقة النزاع في قره باغ أقلعت من مطار أوليانوفسك-فوستوشني (وسط روسيا)، وعلى متنها أفراد وحدة حفظ السلام ومركبات وناقلات الجنود المدرعة وعتاد”.

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وذكرت الوزارة في وقت سابق أن الوحدة الروسية لحفظ السلام تضم 1960 جنديا، و90 ناقلة جنود مدرعة، و380 قطعة من المعدات، مضيفة أن عملية نشر القوات في قره باغ تبدأ في السادسة صباح اليوم الثلاثاء.

وأضافت، أنه سيتم نشر نقاط مراقبة على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ، وسيقام مركز قيادة للإشراف على مراقبة وقف إطلاق النار قرب مدينة ستيباناكيرت، عاصمة جمهورية قره باغ غير المعترف بها.

وبحلول الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو، أفادت الدفاع الروسية بإقلاع ما مجموعه 10 طائرات نقل عسكرية باتجاه منطقة النزاع في قره باغ، وعلى متنها أفراد قوات حفظ السلام الروسية.