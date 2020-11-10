وزير الصحة الألماني يشيد بنجاح تجارب لقاح كورونا الأمريكي

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

أشاد وزير الصحة الألماني ينس شبان بالتقدم الذي أحرزته شركة بيونتيك وفايزر في تطوير لقاح مضاد لكورونا ووصفه بأنه "مشجع للغاية".



كانت بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية أعلنتا في وقت سابق من اليوم الاثنين أن بيانات الدراسات أظهرت أن اللقاح الذي يجري تطويره، يوفر أكثر من 90 بالمئة من الحماية ضد مرض كوفيد-19، ومن المرجح أن يتم التقدم اعتبارا من الأسبوع المقبل بطلب للحصول على ترخيص للدواء من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

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وأضاف شبان أن النتائج أوضحت أن " هذا المصل سيصنع فارقا"، وأعرب عن سروره لأن شركة ألمانية كانت من بين أوائل الشركات التي تحقق مثل هذه النجاحات، لكنه طالب في الوقت نفسه بانتظار إجراء المزيد من التجارب " فهذا لا يعني أن الموافقة ستتم غدا".

وأوضح الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أن التصريح الذي ستصدره إدارة الغذاء والدواء سيكون في البداية تصريحا داخل الولايات المتحدة " ويمكن أن يؤدي هذا إلى فارق زمني بين التصريح الأمريكي والأوروبي".

في الوقت نفسه، قال شبان إنه يفترض أن يتم تقديم طلب مواز لدى للهيئة الأوروبية للأدوية، وتابع أنه كوزير ألماني لا يرغب في أن يتوافر مصل لشركة ألمانية " في دول أخرى أولا".