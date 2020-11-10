شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا.. توقعات بتجاوز وفيات كورونا 300 ألف خلال الشتاء والان نبدء بالتفاصيل
توقع إحصاء لرويترز اليوم الثلاثاء ، أن يتجاوز عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 في أوروبا 300 ألف ، وتساور المخاوف السلطات من أنه على الرغم من انتعاش الآمال في لقاح جديد، فإن الوفيات والإصابات ستواصل الارتفاع مع اقتراب الشتاء في أوروبا.
وفي الوقت الذي لا يزيد فيه سكان أوروبا عن 10 بالمئة فقط من سكان العالم، فإن إجمالي الإصابات بها يمثل نحو ربع إجمالي الإصابات البالغ عددها 50.7 مليون إصابة والوفيات البالغة 1.2 مليون وفاة على مستوى العالم، حتى أن مستشفياتها المجهزة تجهيزا جيدا أصبحت تعاني من الإجهاد.
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