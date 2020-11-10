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تدريب بحري مصري بحريني في البحر المتوسط

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نفذت القوات البحرية المصـرية والبحرينية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، باشتراك إحدى لنشات الصواريخ من طراز (سليمان عزت) مع السفينة البحرينية (الزبارة)، في إطار خطة القوات المسلحة المصرية في التدريب مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات العملياتية.

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العميد تامر الرفاعي في بيان له اليوم، أن التدريب اشتمل على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية، منها التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السـريعة المعادية، والتدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة.

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