مقتل مدني بنيران مسلحين شمالي البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ثلاثة مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة باتجاه مدني ضمن قضاء الدير في البصرة، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي".

