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تعليق صلاة الجمعة في جامع الجزائر بسبب كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

تعليق صلاة الجمعة في جامع الجزائر بسبب كورونا

متابعات_ الخليج 365

قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية تعليق صلاة الجمعة بجامع الجزائر في الوقت الذي سجلت فيه البلاد، اليوم، أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ اكتشاف أول حالة للجائحة نهاية فبراير الماضي.

 

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وأضافت الوزارة أن قرار التعليق جاء بسبب "حساسية الوضع الوبائي الراهن المرتبط بجائحة كورونا"، على أن تستأنف عند توافر الشروط المناسبة.

 

وسجلت لجنة قطاعية متعددة الأطراف عدة تجاوزات خلال حضور المصلين بأعداد هائلة للصلاة بجامع الجزائر الجمعة الماضية، مؤكدةً أن حالة الوباء ما زالت "مقلقة" خاصة في الأيام الأخيرة، داعيةً المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام الإجراءات الوقائية المعمول بها في هذا الشأن.

 

وعلى صعيد متصل، سجلت الجزائر، اليوم، أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا، بعدما رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 753 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 63 ألفاً و446

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