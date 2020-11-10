خبير عسكري يتحدث حول هزيمة ترامب في الانتخابات وفوز بادين وخريطة الشرق الأوسط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث العميد ركن متقاعد خلفان الكعبي الخبير العسكري والاستراتيجي الاماراتي حول هزيمة ترامب في الانتخابات الرئيس وفوز بادين وخريطة الشرق الأوسط.



وقال الكعبي في تصريحات خاصة إن خريطة التحالفات في المنطقة واضحة وعلينا أن لا نأخذ كلام الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لأن حديثه أثناء الحملة الانتخابية شىء والواقع شىء آخر، وهناك دول في المنطقة صعب تجاوزها، فدول المنطقة أصبح لديها قدرات أكبر وتعلمت الدرس واستفادت من الدور أثناء وجود أوباما في الرئاسة والذي كان مخطط تخريبي لدول المنطقة ومصر استطاعت ان تنجو من مخطط أوباما ودول المنطقة ليست فريسة لأي إدارة، فدليها علاقات استراتيجة تحترم الولات المتحدة وتنظر الاحترام من الولايات المتحدة والبدائل موجودة في حالة قيام أمريكا بالقياد مثل ما حدث في فترة أوباما وهو صعب أن يتكرر ودول المنطقة أكثر قوة ولن تسمح بأي فوضى وأتوقع لن يكون تغير كبير وصعب أن يلغي بايدن كل ما قام به ترامب ضد إيران صعب ويستبعد جداً وأتوقع أن يتم تحول بسيط فقط واتوقع حول القضية الفلسطينية حل الدوليتن ممكن له مقابلة أخرى، أم ان يكون تغير كبير لن نراه فالقضايا واضحة والضغط على إيران سيتمر بل وبشكل أكبر.

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