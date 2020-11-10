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فوكس نيوز تقطع البث عن مؤتمر ترمب

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- بواسطة أيمن الوشواش - بثت قناة فوكس نيوز الأمريكية مؤتمرا صحفيا لحملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، إلا أن مذيع الأخبار قطع البث عن المؤتمر، قائلا «إن المزاعم حول تزوير الانتخابات كانت صارخة وأن المسؤولين لم يقدموا أي دليل».

وينظر للقناة على أن لها نزعة محافظة وتبث برامج تحمل آراء مواتية بشكل واضح لصالح ترمب، ومع ذلك فإنها أعلنت فوز جو بايدن بالانتخابات في نفس الوقت الذي فعلت فيه ذلك وسائل الإعلام الرئيسة الأخرى، ووصفت بايدن بأنه الرئيس المنتخب.

وقال المذيع (نيل كافوتو)، وهو يندفع نحو المطالبة بقطع بث كايلي ماكناني، المتحدثة باسم ترمب «توقفوا.. توقفوا»، وذكر للمشاهدين «إنها تتهم الطرف الآخر بأنه يرحب بالتزوير وبالتصويت غير القانوني.. لا يمكنني الاستمرار في إظهار ذلك»، مشيرا إلى أنها لم تقدم دليلا على ذلك.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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