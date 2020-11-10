لأول مرة.. انتقادات لنجم “الأسود” بعد انتقاله إلی إيطاليا

تعرض نجم المنتخب الوطني أشرف حكيمي لانتقادات مرتبطة بمستواه لأول مرة بالدوري الايطالي بعد التحاقه بالانتر قادما من ريال مدريد الاسباني.

وكشفت صحيفة “ماركا”، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن سبب الانتقادات التي طالت حكيمي يعود إلی عدم تقديم الاضافة المنتظرة لخط الهجوم، ومحدودية مستواه أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وبقاٶه على مقاعد البدلاء في بعض الفترات.

وشدد المصدر ذاته علی كون حكيمي يمر بوقت سيء في الإنتر، كرسه تبديله ضد أتالانتا في المباراة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ويتواجد حكيمي بالمغرب حيث يشارك في التجمع الاعدادي للمنتخب الوطني تحضيرا لمبارتي الكونغو الديموقراطية لحساب الإقصاٸيات الخاصة بالنسخة المقبلة لنهاٸيات كأس أمم افريقيا.

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