الدار البيضاء.. الممثلة بديعة الصنهاجي تتعرض للسرقة والسحل في الشارع العام

أصيبت الممثلة الكوميدية بديعة الصنهاجي بكدمات على مستوى جسدها، جراء اعتداء من سارق في قلب مدينة الدارالبيضاء.

وكشفت الصنهاجي قصة تعرضها للاعتداء في زنقة أبو حسن الصغير، القريبة من شارع غاندي، الشهير في العاصمة الاقتصادية، بعد مرور خمسة أيام من الحادث، عبر منشور، شاركته على “أنستغرام”.

وجاء في منشور الصنهاجي: “رسالة إلى السارق الذي سرقني في زنقة أبو حسن الصغير وراء شارع غاندي أما بعد،” تكرفستي عليا وجريتيني معك فالأرض ورجلي ويدي محرودين، والضلعة الليمنية واكلة الدق مزيان.. ، كايوقفوني بآه ويكلسوني بآه، وما نقدرش حتى نتنفس حتى مزيان من هادي خمس أيام، بلا ما نهضروا على الصدمة النفسية، لي مخلياني بلا نعاس”.

وأضافت الصنهاجي، مطالبة السارق بتمكينها من وثائقها الرسمية، التي سلبها إياها في حقيبتها، معتمدة في طلبها على أسلوبها كوميديا: “رد ليا أوراقي الرسمية لي مشات كاملة، ولا غادي نحلف بحلوفي تانضحك المغاربة كاملين، إلا أنت وعائلتك وولاد دربكم ونقولها لسيدي ربي” .