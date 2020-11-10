الموت “يفجع” مكونات فريق المغرب الفاسي

تلقت مكونات فريق النغرب الفاسي، ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة الدكتور عبداللطيف الداودي، الرئيس السابق لفريق المغرب الرياضي الفاسي لموسم 87/88. وبهذا المصاب الجلل، يتقدم اسماعيل الجامعي أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي أعضاء المكتب المسير وكل مكونات الممثلة الأولفت للعاصمة العلمية بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد الصغيرة والكبيرة. وتابعت رسالة تعزية الفريق الفاسي “سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه جنة الفردوس مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

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