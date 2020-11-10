الأمانة العامة للحكومة: 273 جمعية تلقت حوالي 31 مليارا من جهات أجنبية في 2020

أعلنت الأمانة العامة للحكومة أن 273 جممعية تلقت الدعم، والمساعدة من جهات أجنبية، خلال عام 2020، فيما بلغت القيمة المادية لهذه المساعدات أكثر من 310 ملايين درهم.
وأفاد محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الأمانة العامة للحكومة تلقت ما مجموعه “787 تصريحا، تقدمت به 273 جمعية تلقت مساعدات من جهات أجنبية”.
وأضاف الحجوي أن حجم المساعدات بلغ أكثر من 310 ماليين درهم، بحسب التصريحات، التي توصلت بها الأمانة العامة للحكومة.
وبين المتحدث نفسه أنه على مستوى حق تأسيس الجمعيات، والتماس الإحسان العمومي، “تم، خلال السنة الجارية، منح 13 رخصة لالتماس الإحسان العمومي، من أجل جمع التبرعات من العموم.
وأكد الأمين العام للحكومة أن العدد الإجمالي للجمعيات، المتمتعة بصفة المنفعة العامة، ارتفع في عام 2020 إلى 233 جمعية، بعدما تم تمتيع جمعيتين جديدتين بصفة المنفعة العامة، خلال السنة الجارية.
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