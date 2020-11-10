الـ” CNSS” يفتح الباب أمام المرشدين السياحيين للاستفادة من التعويضات الجزافية

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب الاستفادة من التعويضات أمام المرشدين السياحيين غير الأجراء.

وقال الصندوق نفسه، اليوم، إنه تطبيقا لمقتضيات البرنامج التعاقدي، المتعلق بدعم القطاع السياحي، خصوصا الشق المتعلق بتقديم الدعم للمرشدين السياحيين غير الأجراء، المعتمدين من طرف وزارة السياحة، فإنه ينهي إلى علمهم أنه أصبح بإمكانهم الاستفادة من التعويض الجزافي، المخصص لهم عن الفترة، الممتدة من شهر بوليوز حتى شهر دجنبر 2020.

وأوضح الصندوق أنه على المرشدين السياحيين، الراغبين في الاستفادة من هذا التعريض برسم شهر يوليوز، وغشت، وأكتوبر، ونونبر الجاري، أن يقوموا بتقديم طلباتهم على البوابة المعدة لهذا الغرض، وذلك إلى غاية منتصف الشهر الجاري.

ولتسهيل استعمال البوابة الإلكترونية، قام الصندوق بإعداد دليل توضيحي، يمكن تصفحه على الموقع الرسمي، وصفحات الصندوق على شبكات التواصل الاجتماعي.