المغرب يعفي القادمين إليه من الاختبار المصلي ويكتفي بفرض اختبار الخلو من كورونا

أعفت السلطات المغربية، القادمين إلى المغرب من دول أخرى، من الاختبار المصلي، مكتفية بفرض اختبار سلبي للإصابة بكورونا.

وقالت الخطوط الملكية المغربية اليوم الثلاثاء، إنه تبعا لتعليمات السلطات المغربية، فإنه يتعين على المتوجهين نحو المغرب، الإدلاء إجباريا عند عملية التسجيل بشهادة تفيد بالخضوع لاختبار سلبي للإصابة بفيروس كوفيد-19، تم إجراؤه قبل مدة لا تتجاوز 72 ساعة، انطلاقا من تاريخ إجراء الاختبار، وليس من تاريخ إصدار النتيجة، أما الاختبار المصلي، فلم يعد ملزما.

وذكرت الخطوط الملكية المغربية، في بلاغ لها، أنه ابتداء من يوم الغد، 11 نونبر، سيخضع المسافرون على متن الرحلات المتوجهة من المغرب نحو فرنسا لنفس الإجراء، وذلك بتقديم عند عملية التسجيل، شهادة تفيد بالخضوع لاختبار سلبي للإصابة بفيروس كوفيد-19، تم إجراؤه قبل مدة لا تتجاوز 72 ساعة انطلاقا من تاريخ إجراء الاختبار وليس من تاريخ إصدار النتيجة، مع إعفاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 سنة ساعة معفون من هذا الاختبار.

بالإضافة الى ذلك، سيكون هؤلاء المسافرين ملزمين قبل الإركاب بالإدلاء بشهادة التنقل الدولي الاستثنائي من الخارج نحو فرنسا تضم لائحة مفصلة للفئات المرخص لها بولوج التراب الفرنسي، إضافة إلى تصريح بالشرف يفيد الخلو من أعراض الإصابة بكوفيد-19.