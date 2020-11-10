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شكرا لقرائتكم خبر عن قطر طالبت الحكومة الصومالية بإنهاء تعاونها مع أنقرة (فيديوجراف) والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
كشف فيديوجراف أن تركيا وقطر تحولوا الفترة الأخيرة بمثابة الأعداء الفترة الأخيرة و السبب أن تركيا تحاول السيطرة على الصومال وهو نفس هدف قطر.
التحرك التركي جاء بعد نشر الجزيرة أخبار الحملة العسكرية التركية شمال سوريا، وخبراء أكدوا أن خلاف سياسي كان وراء كشف الجزيرة عن تلك الحملات.
كما أن الخلاف بين الدولتين تحول إلى صراع على أرض الصومال وبالفعل بدأت تركيا في محاولة السيطرة على البلدة الأفريقية التي تتوغل قطر بها.
مسؤولون صوماليون أكدوا أن شخصيات قطرية تحدث بطريقة غير لائقة عن تركيا كما أن قطر طالبت الحكومة الصومالية بإنهاء تعاونها مع أنقرة و أمرت الحكومة في الوقت الحالي ببذل جهود لعقد شراكة أكثر جرأة مع قطر..ولكن النخبة الصومالية لا تسمع لتلك التحريضات.. فهل يستمر الصراع؟
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