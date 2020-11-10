مصر تسجل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الإثنين، تسجيل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 12 حالة .



وكشفت عن عن 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى اليوم.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و 6380 حالة وفاة.