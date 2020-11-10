باحثو "نيويورك أبوظبي" يطورون تقنية دقيقة لتشخيص كورونا

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الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
تمكن باحثون من برنامج الأحياء ومركز علوم الجينوم والأنظمة الحيوية في جامعة نيويورك أبوظبي من تطبيق نهج جديد لتشخيص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يتألف من ثلاث مراحل تقنية من شأنها أن تسهم في تحسين دقة الاختبار بشكل كبير وزيادة فعاليته من حيث التكلفة.
وقام باحثو جامعة نيويورك أبوظبي تحت إشراف أستاذة علم الأحياء في جامعة نيويورك وجامعة نيويورك أبوظبي كريستين غونسالوس، والأستاذ المساعد في علم الأحياء بجامعة نيويورك أبوظبي يوسف إدغضور بتطبيق نهج النسخ العكسي "اختصاراً RT-PCR" ونسخ عدد كبير من جزيئات الفيروس قبل إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل الكمي "اختصاراً q-PCR" باستخدام رقاقة حيوية تعتمد على تقنية النانو وذلك بدلاً من الجمع بين هذه المراحل في أنبوب مختبري عادي.
وقال يوسف إدغضور الأستاذ المساعد في علم الأحياء في جامعة نيويورك أبوظبي إنه من خلال إضافة خطوة نسخ عدد كبير من جزيئات الفيروس واستخدام تقنية النانو أثبتنا أن تقنية الكشف الحساسة التي طورناها يمكنها كشف الأحمال الفيروسية المنخفضة وهو أمر أساسي في تقديم استجابة أكثر فعالية لـ "كوفيد-19".
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