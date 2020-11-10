أنور قرقاش: صائب عريقات مثَّل وطنه وشعبه بكل إخلاص وتفانٍ

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الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 نعى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، صائب عريقات، أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، الذي وافته المنية اليوم، بعد تدهور حالته الصحية من جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

Advertisements وقال ، اليوم، خلال تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "فقدنا اليوم الزميل العزيز الدكتور صائب عريقات بعد أزمة صحية ألمت به. رحم الله الدكتور صائب الذي مثّل وطنه وشعبه بكل إخلاص وتفانٍ. تعازينا لأسرة الراحل وللشعب الفلسطيني. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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