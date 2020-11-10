دولة عربية تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

سجلت الاردن أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ بدء الجائحة. واعلنت الصحة الأردنية عن تسجيل 91 وفاة و 5996 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، وفقاً لموقع الجزيرة نت.

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