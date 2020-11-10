قائد الرد السريع يعقد مؤتمراً مع شيوخ ووجهاء ميسان لإنهاء النزاعات العشائرية

عقد قائد فرقة الرد السريع الفريق الحقوقي ثامر الحسيني، الثلاثاء، مؤتمراً مع شيوخ ووجهاء ميسان من أجل إنهاء النزاعات العشائرية في المحافظة.

وقال إعلام فرقة الرد السريع في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قائد فرقة الرد السريع الفريق الحقوقي ثامر الحسيني يعقد مؤتمر مع شيوخ ووجهاء محافظة ميسان من أجل أنهاء النزاعات العشائرية الدائرة في المحافظة".



وأضاف البيان، أن اللقاء تم "بحضور لجنة حل النزاعات العشائرية التي شكلت في محافظة ميسان سيما وان هذه اللجنة ساهمت في أنهاء العديد من المشاكل بالمجتمع الميساني".