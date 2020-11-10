توجيه من امانة بغداد لاصحاب المطاعم

اصدرت امانة بغداد، الثلاثاء، توجيها الى اصحاب المطاعم في منطقتي الزعفرانية والكرادة، فيما توعدت المخالفين بغرامات مالية.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "بلدية الكرادة وجهت انذارات نهائية بحق اصحاب المطاعم ومحال واكشاك بيع الاكلات السريعة والمقبلات في منطقتي الزعفرانية والكرادة بعمل قانصات للدهون وفرض غرامات مالية بحق المخالفين لحين تنفيذهم تلك القانصات".
واضافت ان "هذا الاجراء اتخذ للحفاظ على مشبكات التصريف من مخلفات المطاعم التي تسبب مشكلات كبيرة بخطوط التصريف"، داعية المواطنين "للتعاون معها والالتزام بالتعليمات التي تخدم الصالح العام".
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