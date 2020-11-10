واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 4 أفراد و6 كيانات على صلة بإيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات جديدة على 4 أفراد و6 كيانات على صلة بإيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على 4 أفراد و6 كيانات على صلة بإيران.

وكانت مصادر أمريكية، قالت أمس الإثنين، إنه من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على إيرانيين شاركوا في قمع مظاهرات مناهضة للحكومة قبل عام.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، بحسب رويترز، أن الإعلان عن العقوبات يتزامن مع ذكرى مرور عام على أعنف قمع للمحتجين في إيران منذ عام 1979.

وقال أحد المصادر، إن الإعلان عن العقوبات ستشمل أفرادا وعشرات الكيانات الإيرانية، فيما لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية أو البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على طلب للتعقيب على العقوبات التي من المرجح فرضها الأسبوع المقبل.

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وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنجنة لقائمة عقوباتها الجديدة التي فرضتها على مؤسسات طهران النفطية.

وذكرت إذاعة فردا الناطقة بالفارسية ومقرها العاصمة التشيكية براج، حينها، أن الولايات المتحدة أخضعت الكيانات النفطية الإيرانية المحظورة لقوانين مكافحة الإرهاب.

والجمعة الماضي، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده لن تدخر جهدا لملاحقة أي كيان يساعد النظام الإيراني على التهرب من العقوبات.

وتهدف عقوبات واشنطن الجديدة إلى زيادة الضغط على قطاعات إيرانية لعبت دورا رئيسيا في دعم فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني.